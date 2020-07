Meer dan 3.200 zomerkampen voor ruim 240.000 kinderen

Jeugdbewegingen zijn er in geslaagd meer dan 3.200 zomerkampen te organiseren voor meer dan 240.000 kinderen. En hoewel het lange tijd twijfelachtig was of de kampen zouden doorgaan ondanks de coronacrisis, ligt het aantal deelnemers in lijn met de vorige jaren. Dat meldt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) woensdag.