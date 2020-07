Eerste lichting chefs-fastfood zwaait af: “Ik heb dit uniform nog nooit met tegenzin aangetrokken”

Schilde / Schoten / Zoersel -

Ook de eerste lichting ‘medewerkers fastfood’ ontving deze week zijn diploma. Jaisy Verheyen (21) uit Zoersel kan niet alleen perfect een Giant bereiden en serveren, maar is bovendien trots op haar job en gegroeid als mens. Plaatselijk Quick-manager Lars De Smet beloonde haar met een vast contract in de vestiging in Schilde.