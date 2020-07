Flo Windey na ‘Flowjob’ aan de slag bij Eric Goens

Al twee seizoenen lang praat ze open en bloot over alles wat met seks te maken heeft in het Studio Brussel-programma Flowjob op YouTube. Maar intussen zette Flo Windey (24) haar studies gewoon voort. Tot nu. Enkele dagen geleden kondigde ze op Twitter aan dat ze haar masterdiploma toegepaste audiovisuele communicatie op zak had. “Jipla, ik ben afgestudeerd”, klonk het enthousiast.