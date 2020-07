Psychologen geven raad voor zomervakantie: nieuwe ervaringen en “lekkere seks”

Psychologen zeggen dat de zomervakantie kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, “nu activiteiten als zomerfestivals of buitenlandse trips grotendeels wegvallen”. Het proberen van iets nieuws heeft goede effecten op de mentale gezondheid. Toch is het ook belangrijk om de komende vakantie niet vol te plannen. In een reeks aanbevelingen geeft de expertengroep ‘Corona & Psychologie’ advies aan wie daar nood aan heeft.