In de Verenigde Staten zijn 1.199 bijkomende overlijdens door het coronavirus geteld in 24 uur tijd. Dat blijkt uit cijfers van de universiteit Johns Hopkins.

Het was van 10 juni geleden dat nog meer dan duizend Amerikaanse coronadoden waren geteld in één dag. Er waren in de VS nu al 127.322 overlijdens door het coronavirus.

Er werden in 24 uur ook zo’n 47.000 ...