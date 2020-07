Tongeren heropent campersite aan het Pliniuspark

Tongeren - Campers die de fruitige streek van Haspengouw doorkruisen zullen weer halt kunnen houden aan de campersite in het Pliniuspark. De campersite werd tijdelijk gesloten om een nieuw boekingssysteem te installeren.

Voor de installatie van het systeem werd er samengewerkt met de Limburgse firma Cegeka. Voortaan zal je op voorhand een plaatsje voor je camper online kunnen reserveren. De onbemande camperplaats is uitgerust met een automatisch toegangssysteem en werkt via nummerplaatherkenning. Een overnachting kost 11 euro. Het gebruik van elektriciteit is inbegrepen in de overnachtingsprijs. Water kan ter plaatse online worden aangekocht via de boekingsmodule.