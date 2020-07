Kleuters methodeschool Ondersteboven sluiten schooljaar af met ijsjes

Leopoldsburg - Omdat de paashaas dit jaar niet kon langskomen op methodeschool Ondersteboven, kwam de ouderwerking met een alternatieve oplossing. In plaats van eitjes bij Pasen werden de kleuters op het eind van het schooljaar getrakteerd op ijsjes.

Door het coronavirus kon de paashaas niet komen in methodeschool Ondersteboven. De kleuters stelden de vraag of er nog eitjes zouden zijn. "Daarom gingen we op onderzoek", klinkt het op de school. "De eitjes waren al lang gesmolten en de paashaas kon niet komen. Onze leerlingen hadden wat lekkers dubbel en dik verdiend. Wie kwam er dan wel?"

"Dankzij de ouderwerking van de school konden wij het mogelijk maken om onze leerlingen nog eens extra te verwennen. Zo sloten we het schooljaar af met de lekkerste ijs van Crèmelien. Het was een heus ijsjesfeest zoals het nog nooit is geweest. De kleuters en leerlingen konden naar hartenlust kiezen en smulden gezellig samen (zoals wij dat gewoon zijn) van het vers gemaakt en het vers geschepte ijs. Hebben wij een toffe ouderwerking of wat? Geloof het maar, ze staan altijd voor ons klaar en zonder hun was dit alles niet waar."