Luc Nilis heeft zijn oude liefde teruggevonden. Hij geniet weer van een rondje op de golfbaan. “Het was pakweg een tiental jaar geleden dat ik over dat soort gemillimeterd gras liep. En het voelt supergoed aan.” Toch blijft hij naar zijn gras uitkijken. Dat van een voetbalveld. “Ik bekijk alle opties om ergens aan het werk te gaan. Eventueel in het buitenland.”