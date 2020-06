Yannick Carrasco bezorgt titelkansen Barcelona fikse knauw ondanks jubileumgoal Messi

Ondanks de 700ste carrièregoal van Lionel Messi - een prinsheerlijke panenka - staat Barcelona weer wat verder van de Spaanse titel. Thuis tegen Atlético kwam Barça niet verder dan 2-2. Rode Duivel Yannick Carrasco was met twee afgedwongen penalty’s de uitblinker bij de bezoekers. Als Real donderdag wint, staan Courtois en Hazard al vier punten voor.

Ze hadden wat recht te zetten, Barcelona. Koppositie kwijt, slechts één van de vorige drie matchen kunnen winnen en een trainer die volgens lokale media nu al aan zijn laatste maanden bezig is. Dan is de komst van topclub Atlético Madrid een uitstekende gelegenheid om orde op zaken te stellen. Barcelona zat ook meteen in het zadel. Tien minuten ver en Diego Costa devieerde een hoekschop van Lionel Messi knullig in eigen doel, 1-0.

Maar dat was buiten Yannick Carrasco gerekend. De Rode Duivel staat sinds zijn terugkeer naar Atlético Madrid in januari geregeld weer in de basis en was de absolute uitblinker voor Atlético tegen Barcelona. Nadat hij zich eerder al had laten opmerken met een gevaarlijke vrije trap, ontbond hij op het kwartier zijn duivels. Hij zette verdediger Gerard Piqué tegen de lijn in zijn hemd, sneed naar binnen en werd gehaakt door Arturo Vidal: penalty! Diego Costa leek de zondebok te worden door na zijn eigen doelpunt deze penalty ook zwak op doelman André Ter Stegen te trappen, maar de videoref redde zijn vel. Ter Stegen was te snel van zijn lijn gekomen. Saul faalde niet bij de herkansing: 1-1.

Carrasco dwingt tweede penalty af

De wedstrijd ging heerlijk heen en weer en halfweg de eerste helft vond Messi enkele meters ruimte op de rand van de grote rechthoek. De Argentijn krulde richting de verste winkelhaak, de bal schampte de paal. Op slag van rust liet ook Carrasco zich nog eens zien met een knappe versnelling tussen Sergio Busquets en Vidal. Zijn schot werd nog net afgeblokt.

De tweede helft was nog maar enkele minuten oud toen Lionel Messi zijn moment gekomen zag voor zijn 700ste treffer van zijn carrière na een domme strafschopfout van Felipe. De grootmeester klaarde de klus met een heerlijk subtiele panenka.

Atlético zakte weg en Barcelona leek de drie punten voor het grijpen te hebben, tot Carrasco zijn snelheid weer goed benutte. In volle ren werd hij geraakt door de achtervolgende Barcelona-verdediger Nelson Semedo. Opnieuw penalty. Opnieuw Saul, en opnieuw was het raak. Die uppercut kwam Barcelona niet meer te boven.

Door het gelijkspel doet Barcelona opnieuw een slechte zaak in de titelstrijd. Donderdag kan Real Madrid vier punten uitlopen als het wint van Getafe.