De Crem tegen verplichting mondmaskers in Deinze: “Dit is niet de bedoeling”

De burgemeester van Deinze, die mondmaskers verplicht in de supermarkten op zijn grondgebied, mag zich aan een uitbrander verwachten van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Die heeft de Oost-Vlaamse gouverneur gevraagd om de burgemeester terug te fluiten. “Het is in deze fase niet de bedoeling om de maatregelen strenger of minder streng uit te voeren.”