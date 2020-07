Jules Marchal, de Limburger die de gruwel in Congo blootlegde

Borgloon -

De historische spijtbetuiging van koning Filip over de wandaden in Congo zou er mogelijk nooit gekomen zijn zonder het werk van Jules Marchal. De Lonenaar overleed in 2003, maar legde de gruwel van Leopold II mee bloot. Een portret van een verguisde diplomaat, die in de jaren 70 en 80 “als enige de geschiedenis kende.”