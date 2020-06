Youri Tielemans en Dennis Praet mogen met Leicester City ondanks broeihaard coronavirus in eigen stadion blijven spelen

Ondanks de nieuwe lockdown in het Engelse Leicester na tal van besmettingen met het coronavirus mag Leicester City, de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet, zijn wedstrijden achter gesloten deuren toch blijven afwerken in het eigen King Power Stadium, zo bevestigde de club dinsdag.

Het bestuur van Leicester City heeft daarvoor groen licht gekregen, na overleg met de lokale autoriteiten en de Premier League. Ook de trainingen mogen in het trainingscentrum van de club in Belvoir Drive blijven doorgaan.

De 350.000 inwoners van de stad moeten weer verder in lockdown door het coronavirus. Het aantal infecties met het virus is daar veel hoger dan in de rest van het land. De afgelopen week telde Leicester ongeveer 10 procent van alle besmettingen in Groot-Brittannië.

Scholen moeten weer dicht, net als de winkels die niet per se nodig zijn voor de dagelijkse boodschappen. Verder wordt het dringend afgeraden van en naar de stad te reizen, behalve bij een noodzakelijke reden. Ook verplaatsingen in de stad zelf zijn ongewenst.

De stad valt buiten de geplande versoepeling van de nationale anticoronamaatregelen op 4 juli, benadrukte de Britse minister van Volksgezondheid Hancock in het parlement. Hij wil over twee weken de situatie in Leicester opnieuw bekijken.