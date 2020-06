Er stonden in 2019 153.321 Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning, zo blijkt dinsdag uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het jaar voordien.

De wachtlijsten voor een sociale woning vertonen al jaren een stijgende lijn. Waar er in 2014 iets meer dan 120.000 Vlamingen op een wachtlijst stonden, steeg het aantal in 2017 tot 135.500 en in 2018 ...