Bayern slaat dubbelslag: Leroy Sané komt (eindelijk) naar München, PSG-trainer hekelt vertrek Frans toptalent

Het Engelse Manchester City en de Duitse landskampioen Bayern München hebben een akkoord bereikt omtrent de overgang van aanvaller Leroy Sané, zo melden Britse en Duitse media dinsdagavond.

De 24-jarige Duitse international zou voor iets meer dan zestig miljoen euro de overstap maken naar de Rekordmeister. In de Münchense Allianz Arena ligt voor hem een contract voor vijf seizoenen klaar, nadat hij zijn over een jaar aflopende overeenkomst bij de Citizens weigerde te verlengen.

Leroy Sané to Bayern Münich, here we go! As reported by @cfbayern total agreement has been reached between Bayern Münich and Manchester City. Paperworks time for the player - he’s going to sign until June 2025. 🛑 #MCFC #Bayern #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2020

Het transferbedrag is onderverdeeld in een directe betaling van 49 miljoen euro en nadien nog eens 11 miljoen aan eventuele bonussen. Sané zou binnen de 24 uur naar München vliegen om er zijn medische testen af te leggen. Hij zou wel niet voor Bayern kunnen aantreden in de Champions League dit seizoen, maar zou ook zijn laatste wedstrijd voor de Citizens gespeeld hebben.

Sané is een jeugdproduct van Schalke 04. De aanvaller met het afrokapsel maakte in het seizoen 2015-2016 furore in de Bundesliga met acht doelpunten en zes assists, waarop Man City 52 miljoen euro betaalde voor de Duitser. In Engelse loondienst kwam Sané tot 39 goals en 45 assists, maar zag z’n laatste seizoen in rook opgaan door een gescheurde kruisband.

Foto: REUTERS

“Ik begrijp het niet”

Bayern verzekerde zich overigens ook van de diensten van de 18-jarige verdediger Tanguy Kouassi. Tot frustratie van PSG-trainer Thomas Thüchel.

“Hij speelde met ons mee tegen Dortmund in de meest intense wedstrijd van het afgelopen seizoen. Zonder contract, op zeventienjarige leeftijd, dat betekent ik vertrouwen in hem had. Hij had wat mij betreft een geweldige toekomst in Parijs. Dit was niet het moment voor hem om te vertrekken bij de club, totaal niet. Hij had op het middenveld kunnen spelen of centraal achterin. Hij was een sleutelspeler. Ik kan het niet begrijpen, maar het is nu eenmaal zo.”