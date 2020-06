Alexandre De Bruyn verlaat Sint-Truiden voor AA Gent, waar hij een contract voor drie seizoenen heeft ondertekend, zo maakte de club dinsdag bekend.

Onze 26-jarige landgenoot was de voorbije twee seizoenen bij STVV actief, waar hij in 36 wedstrijden goed was voor vier doelpunten en drie assists. Voordien kwam het jeugdproduct van RSC Anderlecht bij Lommel in de lagere reeksen (Proximus League en eerste amateur) in twee seizoenen 21 keer tot scoren.