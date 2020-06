Fabio Jakobsen moet zijn Nederlandse titel alsnog verdedigen in augustus

De Nederlandse kampioenschappen wielrennen worden in augustus alsnog gehouden.

Nadat de titelstrijd eerder was afgelast vanwege de coronacrisis leek het erop dat er dit jaar vanwege de overvolle kalender niet meer om de roodwitblauwe truien zou worden gefietst. De Nederlandse Wielerbond KNWU en organisator Courage Events zijn er, mede dankzij de versoepeling van de coronaregels, alsnog in geslaagd een weekend te vinden. Op 21, 22 en 23 augustus komen de beloften bij de mannen en de eliterenners bij de mannen en vrouwen in actie op de VAM-Berg.

Nabij het Drentse Wijster ligt een parcours van 7,3 kilometer waar, zo meldt de KNWU, kan worden voldaan aan alle per 1 juli geldende regels ten aanzien van het coronavirus. Vorig jaar snelde Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) naar de titel bij de profs.