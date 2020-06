Een wolf heeft zaterdagnacht een jonge koe flink toegetakeld in de Hoekstraat in Schoonbroek (Retie). Het rund moest nadien afgemaakt worden door een dierenarts. Vermoedelijk gaat het om de wolf Billy.

De jonge koe stond zaterdagnacht afgezonderd van de andere dieren in een stal in de Hoekstraat, in het landelijke Retiese deeldorp Schoonbroek. Daar vormde het een makkelijke prooi voor een wolf, die ...