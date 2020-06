Paul (68) houdt de bermen in alle kerkdorpen proper

Heers - Paul Windmolders is nog een ‘mooimaker’ van de oude stempel. Hij begon vijf jaar geleden, na zijn pensioen, met het proper houden van de bermen in Heers.

“Wandelen is altijd een hobby van me geweest. Ik zag het afval langs de weg liggen en begon dat bijeen te rapen. Dan ben ik naar de gemeente gestapt en kreeg ik een karretje, grijper, handschoenen en speciale zwerfvuilzakken mee.” Sindsdien gaat Paul wekelijks op zwerfvuilronde doorheen de gemeente. “Ik kom in alle twaalf kerkdorpen die Heers rijk is. De verbindingswegen doe ik vier tot zes keer per jaar, de verkavelingswegen één à twee keer per jaar. Volle zakken blijven langs de weg staan tot iemand van de technische dienst ze komt ophalen. Soms vul ik twee zakken, andere keren wel tien tot twaalf zakken.” Hij komt op zijn ronde van alles en nog wat tegen. “Veel blikjes en plastic flessen, maar ook glazen flessen, etensresten, kleding, knuffels en zelfs auto-onderdelen. De laatste tijd vind ook ik veel mondmaskers en plastic handschoenen, bij het verwijderen van al die hygiënische materialen is voorzichtigheid geboden.” Zelf hield Paul ook een korte coronapauze van één maand, toch raapte hij dit jaar al meer dan 150 zakken op 30 dagen tijd bij elkaar. “Ik hou alles goed bij in een logboekje”, lacht Paul. “Hoelang ik dit nog blijf doen, hangt onder meer af van mijn gezondheid en motivatie. Ik ben een buitenmens, voor mij is dit een tijdverdrijf. Alles wat ik opraap is verwijderd uit de natuur, zo hou ik de gemeente een beetje properder.”

Frank Missotten