Topmodel Kendall Jenner valt voor “vurige” Belgische outfit

“Ik koop Belgisch”, moet Kendall Jenner gedacht hebben. Op Instagram is het 24-jarige topmodel te zien in een geel ensemble met vlammenprint van het label van eigen bodem: LEO Official.

Kendall Jenner droeg de outfit afgelopen weekend op het verjaardagsfeestje van halfzus Khloé in Beverly Hills. De look bestaat uit de zogenoemde Nysa flame top en de Lyonesse gevlamde broek, beiden stuks uit de zomercollectie die de naam ‘Trip’ meekreeg. De broek is uitverkocht, het hemd is nog te koop in de officiële webshop van het merk voor 620 euro. Je kunt het helemaal afmaken met een bijpassend mondmasker in dezelfde stof, ter waarde van 25 euro.

Kendal Jenner is niet het enige model dat het merk uit ons land kent. Ook collega Bella Hadid liet zich in het verleden meerdere keren zien in een van de excentrieke ontwerpen. In 2017 verscheen ze in een lange grijze jurk met daarop het woord ‘Undeclared’, later in een opvallend blauw trainingspak et open zijkanten. Begin 2020 koos ze voor een bruine kunstleren broek met slangenprint. Deze kost 445 euro en is nog beschikbaar.

LĒO Official werd in 2016 opgericht en valt vandaag onder de leiding van creatief directeur Leonneke Derksen en Matthias Medaer. Derksen stuurde in 2011 af aan de Antwerpse modeacademie en verdiende daarna haar strepen bij Balenciaga en Carven. Het duo probeert naar eigen zeggen te voldoen aan de noden van de huidige generatie. Zo combineren ze atypische silhouetten in de hoop verschillende culturen aan te spreken.