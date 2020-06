Omstreden voorzitter van Schalke 04 stapt op

Clemens Tönnies stapt op als voorzitter van Bundesliga-club Schalke 04, zo melden verscheidene Duitse media dinsdag. Het nieuws werd intussen bevestigd door de club.

De 64-jarige Tönnies lag de voorbije maanden zwaar onder vuur, vanwege de slechte resultaten van de club van onze landgenoot Benito Raman. In de laatste zestien competitiewedstrijden van het seizoen konden de Königsblauen geen enkele keer meer winnen, waardoor ze afsloten op een teleurstellende twaalfde plaats. Daarnaast was er bij de fans ook heel wat gemor omtrent de houding van de club voor de terugbetaling van de tickets van de wedstrijden achter gesloten deuren.

Massale corona-uitbraak in vleesbedrijf

Tönnies is in Duitsland ook omstreden sinds zich in zijn vleesbedrijf een massale uitbraak van het coronavirus voordeed. Daardoor kwam er onder meer een lockdown in het district Gütersloh, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De uitbraak vond plaats bij een vestiging in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1.500 van de 6.000 medewerkers besmet.

“Het was een zeer moeilijke beslissing”, liet Tönnies weten. “Maar het bedrijf ondergaat een zware crisis en de belangrijkste taak voor mij is deze situatie op te lossen. Daar zal ik echter al mijn energie moeten instoppen.”

Tönnies maakte sinds 1994 deel uit van de raad van bestuur van de club, sinds 2001 was hij er voorzitter. Hij laat een financiële put na van bijna 200 miljoen euro, terwijl de financiële toekomst vanwege de gevolgen van de coronacrisis niet bepaald rooskleurig oogt.

Clemens Tönnies (links) Foto: AP