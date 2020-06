Wie deze zomer in Knokke-Heist rondloopt in ontbloot bovenlijf kan daarvoor een GAS-boete krijgen tot 350 euro. Dat bevestigt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele dinsdag.

Deze zomer is strandkledij enkel toegelaten op het strand en de dijk in Knokke-Heist. Wie in andere zones van de stad in strandkledij rondloopt, riskeert een boete tot 350 euro. Vorig jaar werd op een ...