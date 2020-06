Europese clubs kunnen opgelucht ademhalen: Afrika Cup verplaatst naar januari 2022

De eerstvolgende editie van de Afrika Cup, die normaal gezien begin volgend jaar (9 januari - 6 februari) in Kameroen moest plaatsvinden, is gezien “de huidige situatie wereldwijd” verplaatst naar januari 2022, zo maakte de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF dinsdag bekend na afloop van een videoconferentie met de bestuursleden.

De toernooidata alsook de data van de kwalificatiewedstrijden voor het tweejaarlijkse toernooi zullen pas later gecommuniceerd worden. “De volksgezondheid is op dit moment de absolute prioriteit”, vertelde CAF-voorzitter Ahmad Ahmad tijdens een persconferentie. “Bovendien is in vele landen op het Afrikaanse continent de piek van het coronavirus nog niet bereikt.”

Enkel African Nations Championship

Het lag binnen de verwachtingen dat de Afrika Cup zou worden uitgesteld, ook al omdat het toernooi anders in hetzelfde jaar als het EK en de Copa America zou worden gespeeld. In plaats van de Afrika Cup wordt in januari komend jaar in Kameroen het African Nations Championship georganiseerd, een landentoernooi waaraan enkel spelers mogen deelnemen die als clubvoetballer in eigen land actief zijn. De Europese voetbalclubs kunnen dus opgelucht ademhalen want in een druk en ongewoon jaar konden hun Afrikaanse spelers moeilijk gemist worden.

De Afrikaanse Champions League en de Confederation Cup, het equivalent van respectievelijk CL en Europa League, worden in september hervat in een Final Four. Voor de Champions League moet er nog een gastland aangeduid worden, voor de Confederation Cup is dat Marokko. De Africa Cup voor vrouwen van dit jaar werd volledig geannuleerd. Ook de CAF Awards gaan dit jaar niet door.

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis helpen op te vangen besloot de Afrikaanse Voetbalconfederatie 16,2 miljoen dollar vrij te maken voor de lidstaten. Elke aangesloten voetbalbond krijgt zo ongeveer 300.000 dollar.