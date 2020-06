Europese Unie opent grenzen voor 15 landen: China wel, VS niet op lijst

De Europese Unie gaat vanaf 1 juli haar buitengrenzen opnieuw openen voor de inwoners van vijftien landen die de coronapandemie even goed of beter onder controle hebben dan Europa. Dat hebben de lidstaten dinsdag bevestigd via een schriftelijke procedure. Chinezen zijn welkom op voorwaarde dat het land ook Europese reizigers toelaat, Amerikanen en Russen krijgen nog geen toegang.