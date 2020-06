Belgische Netflix-productie blijkt succes: “Into the Night” krijgt tweede seizoen

“Into the Night”, de eerste Belgische serie die door Netflix geproduceerd werd, krijgt een tweede seizoen. Dat heeft Netflix aangekondigd. Het eerste seizoen kwam in mei op het streamingpatform.

In de zes afleveringen van het eerste seizoen, geregisseerd door de Belgen Inti Calfat en Dirk Verheye en geproduceerd door Entre Chien et Loup, rijst de vraag of we “na een kosmische ramp in staat zijn onze menselijkheid te bewaren op een nachtvlucht vanuit Brussel”.

“Into the Night”, geschreven en gecreëerd door uitvoerend producent Jason George, is geïnspireerd op de roman “The Old Axolotl” van Jacek Dukaj en het resultaat van het werk van een internationale ploeg van scenaristen, producers, regisseurs en acteurs. Voor België spelen onder meer Pauline Etienne, Astrid Whettnall en Laurent Capelluto mee, naast Fransen, Italianen, Russen en Turken. De serie werd voornamelijk gedraaid in Bulgarije, maar ook in ons land en in Macedonië.

“De reacties op het eerste seizoen hebben ons aangenaam verrast”, zegt Jason George, “Daarom kondigen we met veel plezier een tweede aan.”