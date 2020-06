Huiszoeking bij Vaticaans departement voor onderhoud Sint-Pietersbasiliek

De politie heeft documenten en computers in beslag genomen bij het departement van het Vaticaan dat is belast met het onderhoud en de restauratie van de Sint-Pietersbasiliek, zo blijkt uit een verklaring van de persdienst van het Vaticaan. Het Vaticaan heeft de reden voor de huiszoeking niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat het om een corruptieschandaal.

Het in beslag genomen materiaal is afkomstig van de technische en administratieve dienst van de Fabbrica di San Pietro, of Kerkfabriek van Sint-Pieter. Die instelling werd in de vijftiende eeuw opgericht ...