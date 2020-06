Hollywoodlegende Carl Reiner (98) overleden

De Amerikaanse acteur en regisseur Carl Reiner is maandag overleden. Dat meldt het vakblad Variety. Reiner, vader van Hollywoodregisseur Rob Reiner, werd 98. Hij speelde onder meer mee in de “Ocean’s”-filmreeks en was ook te zien in televisieseries. In zijn rijkgevulde carrière won hij een Grammy en negen Emmy’s.

Reiner was de bedenker en schrijver van The Dick Van Dyke Show, die zeer populair was in de jaren zestig. Hij speelde (hoofd)rollen in series als “Hot in Cleveland” en “Two and a Half Men” en films zoals “Ocean’s Eleven” en de twee vervolgen daarop. In totaal speelde hij mee in ongeveer 100 producties.

Niet alleen als acteur, ook als regisseur, vooral dan in de jaren zeventig en tachtig, had Reiner succes. Zo schreef hij mee aan en regisseerde hij enkele succesfilms van Steve Martin.

