TIPS. Aperitief zonder kans op een kater en kuszachte lippen

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Kuszachte lippen

Beautymerk MAC Cosmetics heeft met Powder Kiss Liquid Lipstick een gamma vloeibare lippenstiften uit die je lippen een matte finish geven. De vertrouwde crème-achtige textuur zit erin verwerkt en voorkomt dat je mond droog wordt. Toch superdroge lippen als basis door de hitte van afgelopen dagen? Breng dan eerst een herstellende lippenbalsem aan om ze egaal te maken. Verkrijgbaar in 17 verschillende tinten. Prijs: 24,50 euro.

Aperitief zonder katerkans

Martini heeft twee zomerse aperitieven uit zonder alcohol: vibrante en floreale met respectievelijk toetsen bergamot en kamille. Voor de perfect serve, giet je een ballonglas halfvol met het non-alcoholische alternatief. De rest vul je aan met tonic. Garneren kan met een schijfje sinaasappel en enkele blokjes ijs. Lekker op zichzelf, maar evenzeer makkelijk te combineren met een plank vor aperitiefhapjes zoals olijven en tomaatjes. Prijs: 10,49 in de supermarkt voor een fles van 75 cl.

Een druppeltje zon

En we blijven nog even in Italië met het beautymerk Collistar, dat een zelfbruinend concentraat in de collectie heeft om je teint snel een zonnige gloed te geven. Breng enkele druppels aan op het gelaat, in je hals en decolleté en masseer ze in. Het product - dat allesbehalve naar typische zelfbruiner, maar eerder naar zonnecrème ruikt - trekt snel in de huid en geeft een subtiel kleurtje. Oranje strepen: nihil. Uiteraard wel even je handen wassen na gebruik. Prijs in de parfumerie: 31,49 euro (12 ml)

Doe het zelf en ecologisch

Anne Drake, schrijfster van ‘Ecologie op hoge hakken’ en ‘Eco Lifestyle’, wil dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen. In dat kader lanceert ze vijf workshopboxen waarmee je zelf milieuvriendelijke verzorgingsproducten kunt samenstellen. Met de pakketten kun je onder meer een eigen gezichtsreiniger, reep conditioner, reep shampoo maken. De boxen worden aan huis geleverd en komen met alle grondstoffen erin om het gekozen product twee of drie keer in elkaar te flansen. Intructies nodig? Je vindt ze op haar website, waar je de DIY-kits voor 39 euro per stuk kunt kopen.