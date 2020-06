H&M rolt tweedehandsshop Sellpy internationaal uit

H&M Group heeft aangekondigd dat het voor het eerst het digitaal platform van tweedehandswinkel Sellpy toegankelijk zal maken buiten thuisland Zweden. Duitsland is als eerste aan de beurt.

Sellpy, naar eigen zeggen het grootste digitaal platform voor tweedehandskleding in Zweden, trok al in 2015 de aandacht van de H&M Group. Na er eerst in te investeren, kocht de multinational zich in 2019 helemaal in door zeventig procent van de aandelen binnen te halen. En nu is H&M ook van plan om het platform internationaal uit te rollen. Eerste halte: Duitsland.

“Ieder kledingstuk dat tweedehands wordt gekocht, helpt de aarde op waardevolle grondstoffen te besparen”, zegt Sellpy CEO Michael Arnör. “Als de grootste online shop in Zweden voor tweedehands willen we iedereen aanmoedigen om duurzamer te leven. Dus is het onze taak om het hen makkelijker te maken om kledingstukken een tweede leven te geven.”

Klanten in Duitsland zullen na de Zweden tweedehandskleding kunnen kopen via de webshop van Sellpy, maar ze zullen er ook zelf goederen kunnen aanbieden. Een snelle kijk op de website leert ons dat het niet enkel gaat om merken uit de H&M-stal, maar ook van andere retailers en modehuizen. Wanneer het platform ook naar andere Europese landen komt, is nog niet bekend.