Een beetje suiker en een stuk fruit: meer heb je niet nodig om je bad grondig te poetsen

De sociale netwerksite TikTok staat vol challenges in de vorm van dansfilmjes , maar tussen alle moves duiken ook veel hacks op die van pas kunnen komen in het huishouden. Het nieuwste trucje in die categorie is het poetsen van een bad… met zout en pompelmoes.

TikTok-gebruikster Ali Graham houdt van twee dingen: trainen om fit te blijven en een proper huis. Af en toe post ze tussen haar work-outvideo’s makkelijke poetstips. Een van die tips helpt je om je bad perfect wit te krijgen en een frisse geur mee te geven.

De benodigdheden: een beetje losse suiker en een grapefuit, een soort fruit dat op pompelmoes lijkt. Pompelmoes is een even goede keuze om mee aan de slag te gaan. Snijd de pompelmoes in vier stukken en bestrooi een van de kwartjes aan de kant van het vruchtvlees met suiker.

Schrob er nu de binnenkant van je bad of douche mee schoon. De combinatie van de korrelstructuur van de suiker en de aciditeit verwijdert restjes zeep vlot. Even afspoelen en het oppervlak glimt opnieuw. Het fruit laat trouwens een natuurlijk fris geurtje achter.

Toevallig ook nog een vuile, houten snijplank liggen en een citroen op overschot? Snijd de citroen doormidden en knijp een beetje sap uit op de plank. Strooi nu ook wat zout over het oppervlak en wrijf er vervolgens over met de helft van de citroen. Zo geef je snijplanken een grondige scrubbeurt en een frisse citrusgeur.