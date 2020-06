Sirotkin keert als reservecoureur terug bij Formule 1-team Renault

De Rus Sergei Sirotkin keert terug bij het Formule 1-team van Renault. De Franse renstal heeft de 24-jarige Sirotkin voor de rest van dit jaar vastgelegd als reservecoureur. Mocht er iets gebeuren met een van de vaste coureurs, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, dan staat de Rus klaar om in te stappen. Hij is bij alle races aanwezig, te beginnen komend weekend in Oostenrijk.

Teambaas Cyril Abiteboul benadrukt dat het door de situatie met het coronavirus belangrijk is om een ervaren coureur achter de hand te hebben. “Gezien de omstandigheden waarin we zitten, moeten we voor alle situaties die kunnen ontstaan een plan hebben. We kennen Sergei goed en hij kent het team.”

Sirotkin reed in 2018 in de Formule 1 voor Williams. Hij wist dat jaar in 21 Grote Prijzen slechts één keer een punt te behalen. De Rus eindigde als tiende in de Grote Prijs van Italië. Sirotkin was vorig jaar reservecoureur bij zowel Renault als McLaren.