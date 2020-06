Sportdienst zet lopers op het pad met Strava-jogging

Leopoldsburg -

Als alternatief voor de afgelaste bosloop en de jogging tijdens Kamp Knalt werkte men op de sportdienst een Strava-jogging uit. Via een app werden 3 omlopen aangeboden van respectievelijk 5,10 of 15 km en het was de bedoeling dat de deelnemers individueel hun tijden doorstuurden. Op regelmatige tijdstippen werden vanuit de sporthal dan rangschikkingen gepost. Het was hierbij niet zozeer een kwestie van topprestaties neer te zetten. Er werden immers geen winnaars bekroond, er kwam hooguit een eervolle vermelding op de social media. In totaal deden een 70-tal joggers mee aan dit alternatieve sportproject.