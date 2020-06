Directrice van Lommelse basisschool ’t Stekske gaat met pensioen: indrukwekkende erehaag van leerkrachten en leerlingen

Lommel -

Voor directrice Nicole Gerits (60) van basisschool ’t Stekske in Lommel-Kolonie is het vandaag niet alleen haar laatste schooldag, maar ook haar laatste werkdag. Ze gaat genieten van een welverdiend pensioen. De inwoners van Lommel-Kolonie waaronder leerkrachten en leerlingen stonden haar vanmorgen op te wachten in een indrukwekkende erehaag.