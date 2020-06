Leerkrachten maken leuk filmpje om toch diploma’s te overhandigen

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - Ook bij lagere school ’t Nieverke zit het schooljaar erop. De leerlingen van het zesde leerjaar kregen maandagavond allemaal hun diploma. Die ceremonie was door de coronamaatregelen wat bescheidener dan gewoonlijk.

Om dat goed te maken, hebben de leerkrachten daarom een leuk filmpje in elkaar gebokst. Alle leerkrachten die de zesdejaars in hun schoolcarrière in ’T Nieverke zijn tegengekomen, passeren de revue. Ze geven het diploma aan elkaar door in beeld. Uiteindelijk is het directrice Fabienne Vanaken die het finale diploma dan in de richting van de kinderen gooit.