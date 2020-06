De voorbije zeven dagen waren er in ons land dagelijks gemiddeld 81,7 besmettingen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een daling van 13%.

Dat brengt het totaal aantal besmettingen op 61.427.

In Limburg zijn er 6.590 gevallen. Dagelijks zijn er in onze provincie gemiddeld 9 nieuwe besmettingen, dat is een daling van 15%.