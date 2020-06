Vrouw (44) uit Bilzen voor tweede keer betrapt op rijden onder invloed van drugs

Bilzen -

Een 44-jarige vrouw uit Bilzen is maandag rond middernacht geverbaliseerd voor rijden onder invloed van amfetamines. Ze werd gecontroleerd op de Riemsterweg nadat de auto even voordien aan een ‘verdacht’ pand was vertrokken. De vrouw bleek amfetamines te hebben genomen. In februari was ze om die reden ook al haar rijbewijs kwijtgespeeld. De vrouw moet voor de politierechter komen. De passagier in haar auto had gebruikershoeveelheden speed en marihuana bij. Die nacht werden nog dertig voertuigen gecontroleerd op rijden onder invloed. Die bestuurders waren in orde.