Diest -

Een bejaarde fietsster is maandagnamiddag rond 13.20 uur zwaar ten val gekomen in de Vossekotstraat na een inhaalmanoeuvre door een vrachtwagen. Gezien de ernst van haar verwondingen is zij onder begeleiding van een medisch urgentieteam naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. Het parket van Leuven heeft een onderzoek bevolen naar de precieze omstandigheden van het ongeval.