Werken zorgen voor een maand lang verkeershinder rond het gemeentehuis

Pelt -

Gedurende de hele maand juli zal er in het Overpeltse centrum verkeershinder zijn in de Dorpsstraat en Peltanusstraat ter hoogte van het gemeentehuis. Dat is het gevolg van werken voor het leggen van elektriciteitsleidingen. De werken in opdracht van Fluvius starten in principe op woensdag 1 juli.