Jonge vrouw met syndroom van Down schittert in campagne van Gucci

De achttienjarige Britse Ellie Goldstein is de eerste vrouw ooit met Down die een campagne voor Gucci te pakken heeft gekregen. Binnenkort is ze bovendien ook te zien in een fotoshoot voor Vogue Italia.

Ellie Goldstein timmert al drie jaar aan de weg als model, maar nu lijkt haar carrière echt vertrokken te zijn. Ze mocht namelijk poseren voor Gucci Beauty en presenteerde daarbij de nieuwste mascara van het Italiaanse modehuis. Een mooie campagne op Instagram, maar het maakt het extra bijzonder dat de tiener het syndroom van Down heeft.

“We zijn enorm trots op Ellie en vinden het fantastisch dat ze allemaal leuke commentaren krijgt op de Instagram van Gucci”, zegt haar mama Yvonne in een reactie aan Daily Mail. “Ze heeft altijd al graag in de schijnwerpers gestaan en voor de camera. Ze heeft veel zelfvertrouwen en kan goed aanwijzingen opvolgen.”

“Graag beroemd worden”

Ellie, die oorspronkelijk uit Ilford afkomstig is, mocht voor de fotoshoot twee dagen in Londen verblijven, samen met twee andere modellen. “Ik vond het heel leuk om te poseren en de jurk die ik mocht aantrekken, was prachtig”, vertelt ze. “Ik ben heel trots op de fotoshoot en wil graag beroemd worden. Ik kijk er ook naar uit om voor andere merken model te staan.”

Intussen rijgt ze in elk geval de successen aan elkaar. Zo deed ze eerder al mee in een internationale campagne van Nike en binnenkort mag ze ook voor Vogue Italia poseren. Toch vindt haar bureau Zebedee Management dat er nog veel ruimte is voor meer representatie van mensen met een handicap. “Uit onderzoek blijkt dat amper 0,06 procent van de mensen in reclamecampagnes een handicap heeft, als we naar mode en beauty kijken gaat het om slechts 0,02 procent.”