Cynthia Bolingo vond troost bij Nafi Thiam: “Vijftien man op de begrafenis van papa. De rest werd weggestuurd”

“Op 29 maart belandde hij in het ziekenhuis. Op 2 mei, om 11.54 uur, stierf hij. Twee dagen na zijn 67ste verjaardag.” Cynthia Bolingo (27), Europees vicekampioene op de 400 meter en lid van de Belgische estafetteploeg, verloor haar papa aan corona. In Fosbury and sons, hartje Brussel op een boogscheut van het ziekenhuis, bestelt ze een drankje. Ze zal het niet meer aanraken. In één ruk vertelt de topatlete haar aangrijpende monoloog.