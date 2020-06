Margriet Hermans (55) heeft het gehad met onze lange tenen-maatschappij. Dat zegt ze in Dag Allemaal . “Je moet leren om jezelf te wapenen tegen kritiek”, zegt ze.

Op 17 maart kwam Margriet Hermans terug uit Spanje, thuis kwam ze meteen in de lockdown terecht. Een moeilijke periode was dat in eerste instantie niet, zegt ze. “We hebben nog nooit zo van ons huis en ...