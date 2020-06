Eerst woelwater, nu modelburger? Nick Kyrgios kant zich steeds duidelijker tegen de coronafratsen van zijn collega’s

Jarenlang gold Nick Kyrgios als de grootste mafkees van het circuit. Geen tegenstander, toeschouwer of arbiter was veilig voor zijn schimpscheuten. Anno 2019 is de 25-jarige Australiër evenwel de enige tennisser van naam en faam die zich publiekelijk kant tegen de corona-fratsen van vedetten als Novak Djokovic, Dominic Thiem en Alexander Zverev. “Hoe egoïstisch kan je zijn?”