Andre Wisdom, ploegmaat van Wayne Rooney, is neergestoken en ligt in ziekenhuis

De Engelse voetballer Andre Wisdom van tweedeklasser Derby County, de club van de Nederlandse trainer Phillip Cocu, is neergestoken tijdens een overval in Liverpool. Wisdom ligt in het ziekenhuis. De 27-jarige verdediger kwam dit seizoen achttien keer in actie voor Derby County in het Championship. Hij had zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Reading (2-1) nog een basisplaats.

“Andre is slachtoffer geworden van een aanval en diefstal”, meldt de club in een verklaring. “Hij liep verwondingen op, waardoor hij nu in het ziekenhuis ligt.” Op Twitter plaatste Derby County een foto van Wisdom met de tekst ‘Word snel weer beter, Wis’.

Als tiener werd Wisdom opgenomen in de jeugdopleiding van Liverpool, de club waarvoor hij ook debuteerde als prof. Hij speelde later voor West Bromwich Albion, Norwich City en Red Bull Salzburg. Sinds 2017 komt de voormalig Engels jeugdinternational uit voor Derby County. Wisdom zou op bezoek zijn geweest bij familie in Liverpool toen hij slachtoffer werd van een gewapende overval.