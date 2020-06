Vrees van scholen bleek niet nodig: coronacrisis heeft amper impact op leerachterstand

In het basisonderwijs liepen leerlingen geen grote leerachterstand op door corona. Dat blijkt uit de gestandaardiseerde toetsen die kinderen in het zesde leerjaar voorgeschoteld kregen. Nochtans maakten scholen zelf zich volgens de Vlaamse onderwijsinspectie wel grote zorgen over “de negatieve impact van corona op de leervorderingen” van hun leerlingen. Maar na een analyse van de proeven lijkt de situatie dus toch goed mee te vallen.