Amnesty projecteert beeltenis George Floyd op ambassade VS in Brussel

Ngo Amnesty International heeft maandagavond omstreeks 23.40 uur een portret van George Floyd geprojecteerd op de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel. De politie kwam tussenbeide en zette de projectie al na vier minuten stop, of de helft van de tijd die de ngo voorzien had. De identiteit van enkele militanten en journalisten ter plaatse werd gecontroleerd. Er zijn geen arrestaties verricht.