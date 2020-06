Recordaantal verkeersovertredingen in 2019

Het aantal verkeersovertredingen in België is in een jaar tijd met liefst 7,5 procent gestegen. Welgeteld 5.518.901 keer werden bestuurders vorig jaar door de federale en lokale politiediensten op de bon geslingerd. “Dat getal lag nog nooit zo hoog”, zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, dinsdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.