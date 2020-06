Bob Dylan vestigt nieuw record

Bob Dylan (79) heeft een nieuw hitlijstrecord te pakken. De Amerikaanse zanger is de eerste artiest die in elk decennium sinds de jaren zestig een plek in de albumchart van Billboard in Amerika heeft gescoord. De nieuwe plaat van de 79-jarige zanger, Rough and rowdy ways, is binnengekomen op de tweede plek. Ook in Vlaanderen kwam de plaat meteen net onder de eerste plaats binnen.