Amerikaanse eiken maken plaats voor inheemse bomen op Hengelhoef

Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - Deze week zijn er bosbeheerswerken gestart in de bossen op domein Hengelhoef. Een resem Amerikaanse eiken wordt er gekapt. De werken worden uitgevoerd door Limburgs Landschap vzw in samenwerking met de Bosgroep Limburg. Het kappen van de Amerikaanse eiken, een uitheemse soort, zal een aantal weken in beslag nemen omdat het best over een grote oppervlakte gaat.

Bij de kapwerken worden er enkel dunningen uitgevoerd. Bij deze dunningen worden de aanwezige Amerikaanse eiken weggehaald, opdat de inheemse soorten meer kansen krijgen. De oudere Amerikaanse eiken, onder meer in de dreven, blijven behouden omwille van hun waarde naar nesten en holtes voor vleermuizen.

Na de dunning worden verspreid over de percelen nog 170 groepen van telkens 20 stuks inheemse bomen (haagbeuk, beuk, winterlinde, wintereik, gewone esdoorn, hazelaar) aangeplant om de biodiversiteit te verbeteren, het aandeel Amerikaanse eiken verder naar beneden te brengen én de volgende generatie in te brengen.