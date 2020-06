Hotelschool Hasselt trots op lichting slagers

Hasselt-Centrum

Hasselt - Dat beenhouwer een knelpuntberoep is, is al langer geweten. De Hotelschool in Hasselt is er dan ook erg fier op dat ze weer een aantal ambassadeurs konden afleveren aan de sector.

De leerlingen van 6 Slagerij - Vleeswarenbereiding en van het specialisatiejaar Slagerij - Traiteur kregen al jobaanbiedingen voordat ze hun diploma zelfs in handen hadden.

Dat dit ambt tot een ondergewaardeerd vak behoort, is al lang verleden tijd. Afgestudeerden krijgen een mooi salaris aangeboden en bekomen tegenwoordig zelfs vaak bedrijfswagens en vele andere voordelen. Gediplomeerde slagers zijn schaars, desalniettemin worden ze toch vaak tewerkgesteld in de hogere functies binnen dit vak.

Covid-19 benadrukte het belang van dit ambacht nog maar eens. Vele slagers in Limburg draaiden op volle toeren en begonnen zelfs met leveringen aan huis. De studenten van 7 Slagerij - Traiteur voerden hun stage uit tijdens deze bizarre periode en konden zo meteen hun steentje bijdragen.

Verschillende sectoren kregen helaas zware klappen in deze corona-tijden, maar de leerlingen van de slagerij-afdeling zijn alvast zeker van een degelijke job binnen deze mooie sector.

Leerlingen met een culinaire passie met de nadruk op vleesbereidingen, kunnen al vanaf het 3e jaar secundair onderwijs terecht op de Hotelschool. Ze worden er door gepassioneerde experts opgeleid tot waardevolle stielmannen. Het bereiden van charcuterie, verfijnde gerechten, innovatieve barbecues, gourmets, fondues en diverse buffetten zijn slechts een greep uit hun lessenpakket.