Lahoussine El Haski (45) en zijn vrouw Samira Bouloudo (39) blijven in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de gijzeling van een 13-jarige Genkse jongen. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen maandag beslist. De twee waren in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer om hen nog langer in de gevangenis te houden.