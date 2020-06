School Wijer viert feest

Wijer

Nieuwerkerken - Op donderdag 25 juni was het feest in de basisschool van Wijer. Ze vierden de kleuters van de derde kleuterklas die nu naar de basisschool mogen. Daarnaast zwaaiden ze ook de leerlingen van het zesde leerjaar uit.

Het was a lange tijd duidelijk dat de proclamaties niet zouden kunnen doorgaan zoals in de voorbije jaren. Daarom werd er een plan opgesteld om de kinderen te vieren zonder de ouders. Deze planning werd op het laatste moment nog helemaal omgegooid toen er groen licht kwam van de veiligheidsraad: de ouders mochten er toch bij zijn.

Eerst was het de beurt aan de kleuters van de derde kleuterklas. Over de rode loper, die voor de gelegenheid op het voetbalplein lag, liepen ze naar het podium. Ze brachten een liedje, gedichtje en dansje voor hun ouders. Vervolgens kregen ze hun kleuterdiploma en een boompje. Dan waren de leerlingen van het zesde leerjaar aan de beurt. Zij maakten elk een filmpje bij hun thuis. Ieder kind koos een beroep en toonde in het filmpje hoe het was om dit beroep thuis, in coronastijl, uit te oefenen. Deze filmpjes werden aan elkaar gemonteerd en samen met de leerkrachten bekeken.

Vervolgens was er een receptie. Hierna verhuisden de kinderen ook naar het voetbalplein, waar hun ouders op hen stonden te wachten. Ze brachten nog een liedje en een dansje. Na het officiële gedeelte en een afscheidsspeech werden de hoedjes in de lucht gegooid en vertrok iedereen huiswaarts. Zo kregen de kinderen toch een leuke proclamatie, samen met de leerkrachten en hun familie.